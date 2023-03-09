الرئيس التونسي يصدر قرارا بحل المجالس البلدية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 06:29 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية التونسية «الرائد»، قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، بحل المجالس البلدية في البلاد والتي تم انتخابها في عام 2018، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام تونسية.

وجاء في البيان الذي نشرته الجريدة الرسمية التونسية «الرائد»، اليوم الخميس: مرسوم رقم 9 لسنة 2023 بتاريخ 8 مارس 2023 يتعلق بحل المجالس البلدية في البلاد.

ونص الفصل الأول على حل جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة، ووفق الفصل الثاني، فإنه تعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها، وجاء في الفصل الثالث لهذا المرسوم أنه تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.

حل المجالس البلدية في تونس

وفي تصريحات سابقة للرئيس التونسي، قال قيس سعيد، إنه سيحل المجالس البلدية التي تم انتخابها في العام 2018، موضحا خلال مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية فجر اليوم أنه سيتم النظر في مشروعين يتعلقان بتنقيح قانون انتخاب المجالس البلدية ثم قانون انتخاب أعضاء المجلس الوطني للأقاليم والجهات إلى جانب نص آخر يتعلق بحل المجالس البلدية كلها وتعويضها بنيابات خصوصية.

ونظمت في مايو 2018 انتخابات بلدية هي الأولى في البلاد بعد ثورة 2011 وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آنذاك أن القوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات حصلت على 2373 مقعدا يليها حزب النهضة مع 2139 مقعدا ثم حزب نداء تونس بـ1600 مقعد.