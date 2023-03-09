تراجع أسعار الغاز في أوروبا
تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، في مداولات، اليوم الخميس، إلى أقل من 450 دولارا لكل ألف متر مكعب.
وحسب موقع (روسيا اليوم) أفادت معطيات بورصة ICE في لندن، بأن أسعار الغاز في أوروبا تراجعت في مداولات اليوم الخميس في البورصات الأوروبية.
ووفقا لها، وصلت أسعار الغاز هناك لأول مرة منذ 27 يوليو 2021 إلى ما دون 450 دولارا لكل ألف متر مكعب. وبذلك تكون أسعار الغاز قد فقدت خلال ذلك، نحو 3٪ من قيمتها.
تم افتتاح مداولات العقود الآجلة لشهر أبريل (الأقرب) على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا ويقع في هولندا) عند 447.3 دولار (-3.2٪) لكل ألف متر مكعب.
وتعتمد دينامية عروض الأسعار، على سعر التسوية ليوم التداول السابق - 461.9 دولار لكل ألف متر مكعب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع أسعار الغاز في أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.