تراجع أسعار الغاز في أوروبا

تراجع أسعار الغاز في أوروباتراجعت أسعار الغاز في أوروبا، في مداولات، اليوم الخميس، إلى أقل من 450 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وحسب موقع (روسيا اليوم) أفادت معطيات بورصة ICE في لندن، بأن أسعار الغاز في أوروبا تراجعت في مداولات اليوم الخميس في البورصات الأوروبية.

ووفقا لها، وصلت أسعار الغاز هناك لأول مرة منذ 27 يوليو 2021 إلى ما دون 450 دولارا لكل ألف متر مكعب. وبذلك تكون أسعار الغاز قد فقدت خلال ذلك، نحو 3٪ من قيمتها.

تم افتتاح مداولات العقود الآجلة لشهر أبريل (الأقرب) على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا ويقع في هولندا) عند 447.3 دولار (-3.2٪) لكل ألف متر مكعب.

وتعتمد دينامية عروض الأسعار، على سعر التسوية ليوم التداول السابق - 461.9 دولار لكل ألف متر مكعب.