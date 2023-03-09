عقد الدورة العادية 159لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 03:29 مساءً - ​عقدت الدورة (159) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة جمهورية مصر العربية التي تسلمت الرئاسة من دولة ليبيا رئيس الدورة السابقة (158)، وذلك يوم 8 مارس 2023 بمقر الأمانة العامة.

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (158 ــ159)، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الهامة. وألقى السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة في الجلسة الافتتاحية، كما تضمنت الجلسة كلمتي الرئاسة السابقة والحالية للمجلس، وكلمة وزير خارجية أرمينيا، وكلمة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين (الأونروا).

هذا وسبق اجتماع المجلس، اجتماع 3 لجان وزارية (لجنة القدس، ولجنة تركيا، ولجنة إيران)