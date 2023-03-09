وزيرا خارجية روسيا والسعودية يتفقان على التنسيق الثنائي الدائم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 02:23 مساءً - اتفق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أهمية وجود تنسيق “دائم ومتبادل” بين البلدين على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية وفي مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمارات بين الرياض وموسكو، والخطوات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن السعودية ودولا أخرى سهلت عمليات تبادل أسرى الحرب مع أوكرانيا.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أن الوزيرين أكدا الاستمرار في تنفيذ الالتزامات في إطار أوبك+.

كما أعرب وزير الخارجية الروسي عن امتنان موسكو لموقف الرياض المتوازن من الأزمة الأوكرانية وجهودها في مبادلة الأسرى، موضحا أن هناك جوانب أخرى تناقش في الوقت الحالي في المملكة تبدي اهتماما كبيرا في إيجاد حل.

وأشار إلى أن روسيا ترحب بكافة الجهود التي يمكن أن تؤدي إلى حوار حقيقي في أزمة أوكرانيا، مشيرا إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد أي رغبة من الجانب الأوكراني في حل جاد.

وأضاف لافروف “تطرقنا إلى الأزمة الأوكرانية، ونحن نعرب عن امتناننا للمملكة العربية السعودية على موقفها المتوازن من تلك الأزمة، والجهود التي بذلتها المملكة في عملية تبادل الأسرى، وكذلك في التوصل إلى الاتفاقيات بشأن الطاقة في إطار مجموعة أوبك+”.

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن المملكة تنسق عن كثب مع روسيا بشأن أسواق الطاقة وإنها ملتزمة باتفاق مجموعة أوبك+ بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو، أن المملكة تسعى لتعزيز وتطوير العلاقات مع روسيا على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن يتطلع أن تسهم نقاشات اليوم في توحيد الرؤى ودعم العلاقات الثنائية.

وقال الأمير فيصل إنه بحث مع لافروف التحديات التي تمس العالم، كما تم تبادل وجهات النظر حول الأزمات الدولية.

وأضاف “هناك دائما ما هو جديد في العلاقات بين بلدينا الصديقين، والتي نسعى لتعزيزها وتطويرها على جميع الأصعدة”.

وأثنى الأمير فيصل على التنسيق القائم في شتى المجالات بين البلدين فيما يتعلق بتنمية العلاقات المشتركة والتنسيق لمواجهة التحديات الدولية.

وقال الوزير بن فرحان فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتصعيدات الأخيرة فيها: “يجب البحث عن سبيل لتحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية”، مشيرا لموقف روسيا الداعم للقضية الفلسطينية.

وناقش وزير الخارجية السعودي مع نظيره الروسي سبل حل الأزمة الأوكرانية، وأكد بن فرحان لنظيره الروسي استعداد المملكة السعودية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة في أوكرانيا.

كما أكد بن فرحان على تأييد كل المواقف الداعمة للتوصل لحل سياسي في أوكرانيا، مضيفاً أن المملكة سعودية تسعى للتوصل لاتفاق سلام في اليمن وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار يعقبه حوار سياسي.