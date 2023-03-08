الذهب يسجل أدنى مستوى في أسبوع
انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع اليوم الأربعاء، بعد أن قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إنه من المحتمل أن يتطلب الأمر رفع أسعار الفائدة بأعلى من المتوقع للحد من الضغوط التضخمية.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض الذهب 0.1 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1812.44 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش.
كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 في المائة إلى 1816.50 دولار
وفي أعقاب تصريحات باول الثلاثاء تراجعت أسعار الذهب 1.9 في المائة، أو أكثر من 30 دولارًا، لتصل إلى 1812.55 دولارًا.
وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 20.03 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.8 في المائة إلى 936.72 دولار والبلاديوم 0.3 في المائة إلى 1391.40 دولار.
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