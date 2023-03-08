وزير الخارجية السعودي: لا خلافات مع الإمارات العربية الشقيقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 02:27 مساءً - نفى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، التقارير الصحفية الغربية التي تتحدث عن خلافات مع دولة الإمارات العربية الشقيقة.

جاء ذلك خلال (مؤتمر صحفي) لوزير الخارجية السعودي بالسفارة السعودية في لندن.

وأضاف بن فرحان:” التقرير الذي أوردته صحيفة وول ستريت جورنال “مبالغة في الدراما”، واستندت إلى مصادر لم تسمها ولا تفهم مدى عمق العلاقة” بين البلدين.

وجدد وزير الخارجية السعودي التأكيد على أن المملكة العربية السعودية تربطها شراكة قوية للغاية مع الإمارات العربية المتحدة.

كما شدد على أنه لا توجد خلافات بين البلدين بسبب المنافسة الاقتصادية، موضحا أنها تكمل بعضها بعضًا.