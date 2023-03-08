البرلمان العربي يحمل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مسؤولية التصعيد في جنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 11:31 صباحاً - أدان البرلمان العربى بأشد العبارات الجريمة النكراء التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين، وسقوط أكثر من ستة شهداء وإصابة العشرات، وقصف المنازل بالصواريخ، واستهداف النساء والأطفال.

وحمل البرلمان العربى حكومة اليمين المتطرفة مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بتفجر الأوضاع الأمنية والإنسانية وتدمير كل الجهود الرامية لعملية السلام، وإعادة الاستقرار في المنطقة، في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي والإنساني، وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب البرلمان العربى المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والإدارة الأمريكية، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير لاقتحام المدن والقرى وسياسة الإعدام الميدانى اليومي، والذى أصبح بصورة متكررة منذ تولي حكومة نتنياهو المتطرفة الحكم.

كما طالب بوضع حد للإجراءات التصعيدية الأحادية والاستفزازية لسلطة الاحتلال الفاشية، ومحاسبتها على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية لهم، والعودة إلى الإنخراط الجدي في المفاوضات لتحقيق السلام العادل والشامل، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.