مستوطنون يقتحمون الأقصى والإضراب الشامل يعم المدن الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 10:34 صباحاً - عم الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء، المدن الفلسطينية، احتجاجا على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية جماهير الشعب الفلسطيني للإضراب الشامل في كل محافظات الوطن احتجاجاً على مجزرة الاحتلال في جنين، والخروج بمسيرات احتجاجية ضد الاحتلال.

واستشهد 6 مواطنين فلسطينيين، وأصيب 26 بجراح خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس لمخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

واقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وجدد المقدسيون دعواتهم لتكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى، لإفشال اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم التهويدية.

ودعت “منظمات الهيكل” المزعوم المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء بمناسبة ما يسمى عيد ”البوريم/المساخر” اليهودي.