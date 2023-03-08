بيان جامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 10:34 صباحاً - يحتفل العالم هذا العام بيوم المرأة العالمي تحت عنوان " الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق المساواة بين الجنسين "، والذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، تقديراً وتكريما للإنجازات التي حققتها وتحققها المرأة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتثميناً لدورها الكبير والمشهود في مسيرة التقدم والتنمية لمجتمعنا وبالأخص في المنطقة العربية،

ويأتي يوم المرأة العالمي سنوياً ليؤكد على أهمية وجود المرأة في مواقع صنع القرار وخاصة في ظل الابتكار والتغيير التكنولوجي وذلك تماشياً مع الموضوع ذات الأولوية للدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة حول "الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".

وعلى المستوى الإقليمي، دائماً ما تحرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على انضمامها إلى المجتمع الدولي في الاحتفال بيوم المرأة العالمي تأكيداً على التزامها بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بأوضاع النساء في المنطقة العربية، وهو الموضوع الذي توافقت عليه جميع الدول الأعضاء وتم إلقاء الضوء عليه من خلال ما تضمنه البيان العربي الصادر عن الاجتماع التحضيري العربي للجنة وضع المرأة بالامم المتحدة CSW والذي نظمته الأمانة العامة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتاريخ 6 فبراير 2023، وقام بالقاؤه ممثل جمهورية العراق بصفتها رئيس الدورة الحالية للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري خلال الجلسة الافتتاحية للجنة وضع المرأة بنيويورك ( د.67 ) حول " الابتكار والتغير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات ".

إذ أشاد البيان العربي "بالمكاسب الاقتصادية الكبيرة التي حققتها وستحققها المنطقة العربية من خلال الاستثمار في التكنولوجيات في العصر الرقمي كعامل رئيس للتقدم في مجال التنمية المستدامة وإتاحة الفرصة لتحقيق النمو في إجمالي الناتج المحلي للدول، كما أكد على الفرص التي تتيحها التكنولوجيات لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة من خلال تعزيز القيم والسلوكيات والمفاهيم الاجتماعية الإيجابية وتغيير الصور النمطية السلبية تجاهها مما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والسلام والرفاه في المنطقة العربية"

وفي هذا السياق تنظم الأمانة العامة ( قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة المرأة) فعاليتين جانبيتين الأولى بعنوان " الدول العربية من منظور النوع الاجتماعي : إطلاق نتائج المراجعة الإقليمية الأولى لأجندة المرأة في المنطقة العربية 2030 بعد خمس سنوات" بالشراكة مع دولة قطر ؛ والفعالية الثانية بعنوان " المرأة العربية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM كفرصة استثنائية لإعادة التفكير في نموذج التمكين الاقتصادي للمرأة: المرأة الإماراتية كنموذج يحتذى به" بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب الدول العربية.

هذا وتؤكد جامعة الدول العربية على التزامها ببذل الجهود والتعاون مع كافة الدول الأعضاء سعياً للارتقاء بأوضاع النساء في المنطقة العربية، وعلى المضي قدماً في تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام لضمان حياة كريمة وآمنة للنساء في المنطقة العربية، ينعمن فيها بكامل حقوقهن الإنسانية في وطننا العربي.