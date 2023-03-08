انطلاق أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 10:34 صباحاً - انطلقت منذ قليل، أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك قبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب، والمقرر فى وقت لاحق اليوم، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري.

وتناقش أخر التطورات على كافة الأصعدة الإقليمية، وفى القلب منها التطورات فى القضية الفلسطينية، والانتهاكات التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى، وما توصل إليه مؤتمر القدس، وكيفية دعم المدينة المقدسة.

وكان قد أكد السفير محمد مصطفى عرفى مندوب مصر فى الجامعة العربية، أن القضايا المصيرية لا تزال قائمة ومؤثرة فى منطقتنا، مما يستوجب منا جميعا مناقشتها بكل جدية وسعة صدر والبحث فى مخرجات فاعلة وأكثر ملائمة وفى الصدارة من تلك القضايا تأتى القضية الفلسطينية، وأنها كانت ولاتزال قضية العرب المركزية.

وأضاف فى كلمته خلال رئاسته اجتماع المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية الاثنين الماضى، أننا نتطلع سويا إلى دورة جديدة ناجحة تفضى إيجابا وتثمر ثمرات طيبة فى الصالح العربى المشترك.