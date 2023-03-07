أسعار الذهب تعاود الانخفاض في الأسواق العالمية
عاودت أسعار الذهب انخفاضها اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريبا، مع تأهب المستثمرين لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بالكونجرس هذا الأسبوع وبيانات الوظائف الأمريكية الشهرية.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1846.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ 15 فبراير عند 1858.19 دولار.
وكانت العقود الأمريكية الآجلة للذهب قد استقرت عند التسوية مسجلة 1854.60 دولار.
وصعد مؤشر الدولار 0.99%، مما جعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الذهب تعاود الانخفاض في الأسواق العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.