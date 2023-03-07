أسعار الذهب تعاود الانخفاض في الأسواق العالمية

أسعار الذهب تعاود الانخفاض في الأسواق العالميةعاودت أسعار الذهب انخفاضها اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريبا، مع تأهب المستثمرين لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بالكونجرس هذا الأسبوع وبيانات الوظائف الأمريكية الشهرية.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1846.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ 15 فبراير عند 1858.19 دولار.

وكانت العقود الأمريكية الآجلة للذهب قد استقرت عند التسوية مسجلة 1854.60 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.99%، مما جعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.