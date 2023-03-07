الدولار يرتفع وسط ترقب لشهادة باول أمام الكونجرس

الدولار يرتفع وسط ترقب لشهادة باول أمام الكونجرسارتفع الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، قبيل شهادة جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي أمام الكونغرس، مسجلاً أكبر مكاسبه أمام الدولار الأسترالي بعدما أشار بنك الاحتياطي الأسترالي لقرب انتهاء دورته للتشديد النقدي.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.25 في المائة بعدما انخفض 0.26 في المائة في الجلسة الماضية.

وسجل الدولار مكاسب واسعة مع انخفاض كل من اليورو 0.22 في المائة إلى 1.0655 دولار والإسترليني 0.32 في المائة إلى 1.19885 دولار، في حين زادت العملة الأمريكية 0.1 في المائة أمام الين الياباني إلى 136.05 ين.

وانخفض الدولار الأسترالي واحداً في المائة إلى 0.6660 دولار أمريكي مسجلاً أدنى مستوياته منذ أواخر ديسمبر.