عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 10:26 صباحاً - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية بأن العشرات من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى في مجموعات من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأضافت أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية وما يسمى بالسجود الملحمي، في باحات الأقصى وعند أبوابه.

وكان 215 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك أمس الإثنين.

وجددت “منظمات الهيكل” المزعوم اليمينية المتطرفة الدعوة للمستوطنين إلى تنظيم اقتحامات جماعية مكثفة لساحات المسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء تزامنا مع ما يسمى عيد “المساخر” العبري.

وكانت جماعات الهيكل قد طلبت رسمياً إغلاق المسجد الأقصى أمام المسلمين في الأسبوع الثالث من رمضان لإفساح المجال لعدوان الفصح العبري، معتبرين أن رمضان الحالي سيكون اختبارا للوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ليثبت أنه “المالك الحقيقي” للأقصى.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

وفي محافظة سلفيت شمال القدس، اقتحم مستوطنون اليوم بلدة كفل حارس بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن ما يقارب من 100 مستوطن اقتحموا البلدة ودنسوا المقامات الإسلامية الموجودة فيها، وأدَّوا طقوسا تلمودية في البلدة، ورددوا هتافات وشعارات عنصرية.