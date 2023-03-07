سوريا: خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 09:29 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن أضراراً مادية أصابت مطار حلب الدولي وأخرجته عن الخدمة، بعد استهدافه بصواريخ إسرائيلية انطلقت من اتجاه البحر المتوسط استهدفت المطار ومحيطه.

وذكر التلفزيون السوري الثلاثاء، أن انفجارات متتالية سمعت صداها في محافظات حلب وإدلب واللاذقية كانت ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية استهدفت نقاطاً عسكرية في محيط مطاري حلب الدولي ومطار النيرب العسكري.

ونقل التلفزيون عن مصدر أمني سوري قوله إن الدفاعات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في محيط مطار النيرب شرقي مدينة حلب، مشيراً إلى أن العدوان تم من قبالة السواحل السورية.

وأضاف، أن الصواريخ الاعتراضية للدفاع الجوي السوري بدأت بالتصدي لصواريخ معادية حاولت الاقتراب من مطار النيرب ومطار حلب الدولي بالريف الشرقي.