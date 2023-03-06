تراجع أسعار الذهب جراء ارتفاع الدولار
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، اثر ارتفاع الدولار مع صدور مجموعة جديدة من البيانات التي عززت المخاوف من أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ستواصل رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
وحسب وكالة (رويترز) انخفض سعر الذهب 0.1% إلى 1853.19 دولار للأونصة، بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ 15 فبراير.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1859.60 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.
وتراجع سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.2% إلى 21.20 دولار للأونصة كما انخفض سعر البلاتين 0.7% إلى 970.84 دولار وانخفض سعر البلاديوم 0.6% إلى 1443.65 دولار.
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