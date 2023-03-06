الجامعة العربية تنظم اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب بالكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 11:26 صباحاً - تحتضن دولة الكويت الدورة العادية (16) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة جمهورية العراق يوم 15 مارس الجارى بمشاركة وزراء الإعلام، ومن يقوم مقامهم بالدول الأعضاء فى المكتب التنفيذى والذي يضم كلا من: الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، جمهورية القمر المتحدة، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية، فضلا عن المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية تحت مظلة الجامعة العربية.

هذا وسيتم التحضير لأشغال الدورة المذكورة بانعقاد اللجنة الدائمة للإعلام العربي (98) والاجتماع (24) لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الاعلام في التصدي لظاهرة الارهاب يوم 12 مارس 2023.

وفي تصريح للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير احمد رشيد خطابي، الذي سيرأس وفد الامانة العامة أكد ان هذه الاجتماعات تندرج في نطاق متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الاعلام العرب خلال الدورة العادية 52 التي انعقدت في سبتمبر 2022 بالقاهرة بما يضفي على العمل الاعلامي العربي مزيدا من الحيوية والتفاعل الداعم للقضايا العربية، على مختلف الأصعدة، بدءا بالقضية الفلسطينية المشروعة.

وفي هذا السياق ، أوضح أن هذه الاجتماعات تشكل فرصة لمواصلة النقاش حول أنجع الاليات لتفعيل خطة التحرك الاعلامي ، وتحديث الاستراتيجية الاعلامية العربية المشتركة لمحاربة الارهاب .كما تشمل البنود المدرجة على جدول الاعمال محاربة الارهاب والتطرف، والإعلام الإلكتروني ، والتعامل مع كبريات الشركات العالمية العاملة في المجال الرقمي ، ومشروع تشريع عربي استرشادي لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وحماية المستخدمين من التجاوزات الاخلاقية والقانونية للمحتوى غير اللائق ، فضلا عن إدراج مادة التربية الاعلامية في المقررات التعليمية للبلدان العربية .

وأضاف السفير خطابي أن اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي ستنكب على بحث جملة من المسائل التنظيمية من بينها جائزة التميز الاعلامي برسم 2023 المخصصة لموضوع الاعلام البيئي تحت شعار "التغير المناخي والمستقبل" والتي ستكون ذات قيمة مالية، لأول مرة، برعاية كريمة من دولة الكويت.