القاهرة الإخبارية: ملك الأردن عبدالله الثاني يلتقي وزير الدفاع الأمريكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 09:29 مساءً - أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن ملك الأردن عبدالله الثاني يلتقي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وأكد ملك الأردن ضرورة التهدئة بالأراضي الفلسطينية.

وفى وقت سابق وجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى الحكومة بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ خطط الرؤية، منبها إلى جدية العمل لإنجاح التحديث بمساراته الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية.

جاء ذلك خلال حضور الملك عبدالله الثاني، جانبا من الجلسة الختامية للقاء تفاعلي عقدته الحكومة في دار رئاسة الوزراء، لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025.

وأشاد الملك عبدالله الثاني بجهود الحكومة في إعداد الخطط التفصيلية والجداول الزمنية لرؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا حرصه على متابعة سير عمل الوزارات بشكل شهري في تنفيذها.