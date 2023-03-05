العاهل الأردني يوكد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 09:29 مساءً - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد 5 مارس، لقائه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن،على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف أية إجراءات أحادية الجانب تزعزع الاستقرار وتقوض فرص تحقيق السلام، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.

ونوه لدى لقائه بوزير الدفاع الأمريكي، إلى ضرورة تكثيف الجهود لخلق أفق سياسي يمهد الطريق إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وجدد الملك عبدالله التأكيد على أهمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة خصوصا في المجال الدفاعي، إذ أعرب الملك عبد الله عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية والتعاون العسكري المستمر بين البلدين.

كما جرى بحث آخر التطورات في المنطقة والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأمريكي في عمان هنري ووستر، والوفد المرافق للوزير الأمريكي.