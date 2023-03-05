الصحة السودانية تعلن تسجيل 613 إصابة مؤكدة بحمى الضنك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 09:29 مساءً - أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في البلاد، حيث سجلت 613 إصابة مؤكدة في ولاية الخرطوم، من بين 1232 حالة اشتباه.

وسُجلت أولى حالات الإصابة بحمى الضنك في ولاية شمال كردفان في 2 نوفمبر 2022، وذلك قبل أن تنتشر في 12 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية.

وقال مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة صحة ولاية الخرطوم، محمد التيجاني، الأحد؛ إن تراكمي حالات الاشتباه بحمى الضنك بلغ 1232 حالة، منها 613 إصابة مؤكدة، فيما بلغ تراكمي الوفاة حالتين، وفقًا لوسائل إعلام سودانية.

وأشار التيجاني إلى أن أعلى معدل إصابة رصد في محلية أم بدة بمنطقة أم درمان.

وحسب وسائل الإعلام السودانية، ترأس وزير الصحة المُكلف هيثم محمد إبراهيم اجتماعًا دوريًّا، في مقر وزارة الصحة بولاية الخرطوم؛ لبحث الوضع الوبائي في الولاية، والعمل الجاري لمكافحة حمى الضنك والملاريا، إضافة إلى تحديد الاحتياجات لاستمرار أنشطة المكافحة.

ودعا الوزير إلى تنظيم نفرة كبرى في مناطق ولاية الخرطوم، بإشراك قطاعات المجتمع المدني والقوات النظامية، لتقديم الدعم لتنفيذ خطة مكافحة الأمراض.

وحمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل بلدغ البعوض، وتنشر سريعًا في المناطق التي يكثر فيها توالده خاصة الاستوائية وشبه الاستوائية، ويعاني المصاب من ألم شديد في البطن، إضافة إلى القيء المستمر والإرهاق والطفح الجلدي، وهبوط ضغط الدم وصعوبة في التنفس.