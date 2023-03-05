انخفاض احتياطات الغاز في أوروبا

انخفاض احتياطات الغاز في أوروباكشفت رابطة مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا، اليوم الأحد، أن نسبة الغاز في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض انخفضت إلى أقل من 60%.

وقال الرابطة في بيان:" إنه في نهاية يوم 3 مارس الجاري (انتهى في الساعة 08:00 صباح 4 مارس الجاري) بلغ الحجم الإجمالي للغاز في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض حوالي 65 مليار متر مكعب".

ويعني ذلك أن مرافق تخزين الغاز في أوروبا ممتلئة بنسبة 59,57% أي أقل بمقدار 0,44 نقطة مئوية مما كان عليه في اليوم السابق، وفقاً لـRT.

وفي الوقت ذاته يعد معدل نسبة الغاز في مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي أعلى بنسبة نحو 20 نقطة مئوية من المتوسط لذلك التاريخ على مدار السنوات الخمس الماضية. فمثلا انخفض هذا المؤشر في موسم التدفئة 2021-2022 إلى أقل من 60% في 15 ديسمبر.

وكتب خبراء معهد الطاقة والمال على "تلغرام" أن انخفاض احتياطيات الغاز في منشآت التخزين في مارس يمكن أن يتراوح، وفقا للتقديرات طويلة الأجل، من -1,4% إلى -10,7%، اعتمادا على الظروف الجوية.

وأشاروا إلى أن متوسط الانخفاض - على مدى السنوات الخمس الماضية - يبلغ -5,6%، وقد تنخفض احتياطيات الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض بحلول نهاية مارس إلى نحو 50-55%.