غرق مهاجر فلسطيني ونجاة آخرين قبالة سواحل إيطاليا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 11:21 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد وفاة شاب فلسطيني غرقا ونجاة آخرين قبالة سواحل صقلية الإيطالية.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك إن “السلطات الإيطالية الرسمية أكدت لسفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا وفاة الشاب عدي عبد الفتاح عارف أحمد إثر غرق قارب قبالة سواحل صقلية”.

وأضاف “وأكدت السلطات الإيطالية نجاة فلسطينيين كانوا على متن القارب”.

وأكد الديك أن سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا بدأت بالإجراءات المطلوبة لتأمين نقل جثمانه إلى ذويه في قطاع غزة.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية وفاة فلسطينيين اثنين غرقا قبالة السواحل اليونانية.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين إن السلطات اليونانية المختصة أكدت بشكل رسمي لسفارة دولة فلسطين لدى اليونان أن الجثتين اللتين تم انتشالهما إثر غرق القارب تعودان للمواطنة الفلسطينية صابرين وائل حسن أبو جزر والمواطن محمود بكر خليل أبو طير.

بدورها، قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» الخميس إنها رصدت قرابة 362 فلسطينيا من قطاع غزة لقوا مصرعهم أو فقدوا في البحر خلال محاولات الهجرة إلى أوروبا منذ عام 2014.