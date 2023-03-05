إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس وزراء الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 11:21 صباحاً - أصدر نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، أمرا أميريا، بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وجاء في نص الأمر الصادر عن الديوان الأميري أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بالآتي:

مادة أولى: يعين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.