الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة ”بيت أمر” بالخليل وإصابة العشرات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 06:29 مساءً - اقتحم جنود الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، بلدة "بيت أمر" في شمال محافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة العشرات من السكان الفلسطينيين بحالات اختناق.

وقال شهود عيان "إن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب أن منعت مشيعين من الوصول بجنازة إلى المقبرة على مدخل البلدة"، مشيرين إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، ما تسبب بإصابة شاب بشظية في قدمه، إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وأضافوا أن جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتلوا أسطح بعض المنازل في المنطقة، وأغلقوا البوابة الحديدية على مدخل البلدة.