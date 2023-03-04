دقلو: ملتزمون بتنفيذ بنود اتفاق السلام بين أطراف الأزمة السودانية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 01:26 مساءً - جدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، الالتزام والحرص على تنفيذ بنود اتفاق السلام بين أطراف الأزمة السودانية.

ودعا دقلو، اليوم السبت، المنظمات الإقليمية والدولية إلى حشد الدعم المالي والفني للمساعدة في إكمال تنفيذ بنود الاتفاقية.

وأضاف: «تلقينا بشرى خلال زيارتنا الأخيرة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة بتنفيذ مشروعات لدعم مسيرة التنمية والاستقرار في مجالات المياه والطرق وغيرها من البشريات التي تسهم في استكمال عملية السلام».

ودعا نائب رئيس مجلس السيادة كذلك المجتمع الإقليمي والدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والمانحين إلى حشد الدعم المالي والفني للمساعدة في إكمال تنفيذ بنود اتفاقية السلام، وخصوصا في الجانب التنموي ومشروعات إعادة النازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية.