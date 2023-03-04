رئيس الإمارات: بحثنا تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع رئيسة وزراء إيطاليا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 01:26 مساءً - كشف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تفاصيل لقائه رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

وكتب رئيس الإمارات عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «بحثت خلال لقائي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وشهدنا إعلان عدد من مذكرات التفاهم بما يعزز عملنا المشترك في العمل المناخي والطاقة المستدامة والارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية».

واستقبل الشيخ محمد بن زايد، اليوم السبت، جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، التي تقوم بزيارة إلى دولة الإمارات تستغرق يومين.

وخلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، رحب رئيس الإمارات برئيسة الوزراء في زيارتها الأولى إلى الإمارات، معربا عن تطلعه إلى أن تشكل الزيارة دفعا قويا لتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.

وبحث الجانبان مسارات التعاون والفرص المطروحة لبناء شراكة استراتيجية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية إضافة إلى أمن الطاقة والطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، والتنمية المستدامة إضافة إلى التصدي لتداعيات التغير المناخي، والأمن الغذائي، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الجوانب التي يوليها البلدان اهتماما مشتركا.

كما استعرض الشيخ محمد بن زايد ورئيسة الوزراء الإيطالية عددا من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا السياق أن الحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية والتعاون هو السبيل لمعالجة مختلف الأزمات والملفات وتعزيز الاستقرار والأمن وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية، كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى العمل المشترك لتسريع وتيرة التطور في العلاقات الثنائية والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية.

وتطرق اللقاء أيضا إلى أهمية مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال هذا العام.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء، أن العلاقات بين دولة الإمارات وإيطاليا عميقة وتجمع بينهما شراكات قوية ومهمة، مشيرا إلى حرص الإمارات على تطويرها وتنميتها يما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

كما شدد على أن دولة الإمارات تدعم السلام والتعاون وتسوية الأزمات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، مؤكدا استعدادها التام للتعاون مع إيطاليا الصديقة في هذا المجال وفي كل ما يحقق الاستقرار والتنمية سواء في المنطقة أو في العالم.

وقال رئيس الإمارات إن بلاده ستستضيف مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 28) نهاية العام الحالي، وأتطلع إلى مشاركة إيطالية فاعلة ومؤثرة خاصة أن لدى إيطاليا اهتماما كبيرا بقضية التغير المناخي وتسعى للوصول إلى الحياد المناخي في 2050، وهو التاريخ نفسه الذي حددته دولة الإمارات لتحقيق هذا الهدف.

من جانبها أكدت رئيسة وزراء إيطاليا حرص بلدها على تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات لما يخدم مصلحة البلدين ويسهم في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في العالم أجمع، مشيرة إلى توافق رؤى البلدين حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا في ما يتعلق بحل الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية والحوار والتفاوض؛ وقالت إن الإمارات تعد شريكا مهما لإيطاليا على مختلف المستويات.