الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي

الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعيارتفعت أسعار الذهب اليوم متجهة لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف يناير مع تراجع الدولار .

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1839.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش .. مرتفعاً بنحو 1.6% خلال الأسبوع حتى الآن، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1844.80 دولار.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم إلى عزوف المستثمرين عن ضخ أموال في الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2% متجهاً لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ يناير كانون الثاني، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 21 دولارا للأونصة، فيما صعد البلاتين 0.4% إلى 963.90 دولار وارتفع البلاديوم 0.4% مسجلاً 1454.99 دولار.