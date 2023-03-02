تونس: السلطات لم تقم بترحيل أى مواطن أجنبى بصفة قسرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 06:33 مساءً - أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن السلطات التونسية لم تقم بترحيل أى مواطن أجنبى بصفة قسرية من بين هذه الجاليات المتواجدة فى تونس .

وأوضحت " تبعا لما يتم تداوله من أخبار تتعلق بالترحيل القسرى من تونس لعدد من المهاجرين من البلدان الشقيقة لجنوب الصحراء ". جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية اليوم" الخميس ".

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن الرعايا الأجانب يحظون بالرعاية والحماية اللازمتين دون تمييز داخل تونس.

واضافت انه في المقابل تم تسجيل طلبات للعودة الطوعية لمقيمين بصفة غير شرعية إلى بلدانهم ويتم التعامل معها بصفة إيجابية وفي اطار احترام الاجراءات القانونية الجاري بها العمل.