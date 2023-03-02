وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي يبحثان إرساء الأمن والسلم في المنطقة والعالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 06:33 مساءً - ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في الهند، تكثيف العمل المشترك لإرساء الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، أن الوزيرين "استعرضا خلال اللقاء العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسُبل تعزيزها ودعمها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك".

وتطرق الجانبان إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الأزمة (الروسية - الأوكرانية) والجهود المبذولة بشأنها، ومناقشة سبل تكثيف العمل المشترك تجاه إرساء دعائم الأمن والسلم التي يبذلها البلدان بالمنطقة والعالم.