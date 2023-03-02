تباطؤ التضخم السنوي في روسيا

تباطؤ التضخم السنوي في روسياأظهر تقرير اقتصادي، اليوم الخميس، عن تباطأ التضخم السنوي في روسيا في الأسبوع المنتهي في 27 فبراير الماضي إلى 11.01% من 11.36% تم تسجيلها في الأسبوع الذي قبله.

وأشار تقرير وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى أن السبب الرئيسي وراء انخفاض الأسعار هو تراجع أسعار المنتجات الغذائية في ظل هبوط أسعار الفواكه والخضروات والمنتجات الغذائية الأخرى، وفقاً لـRT.

كذلك تم تسجيل انخفاض في أسعار قطاع الخدمات على خلفية تراجع أسعار تذاكر الطيران والخدمات الصحية.

ووفقا للتوقعات الرسمية لوزارة التنمية الاقتصادية فإنه من المتوقع أن يصل التضخم في روسيا في عام 2023 إلى 5.5%، فيما يتوقع البنك المركزي الروسي أن يكون التضخم هذا العام في حدود 5% - 7%.