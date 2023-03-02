ارتفاع الدولار يُخفض سعر الذهب
انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار فيما عززت مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية العالمية مخاوف المستثمرين إزاء بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول من المتوقع.
وقالت وكالة أنباء "رويترز" إن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1833.57 دولاراً للأوقية بعدما وصل لأعلى مستوى في أسبوع أمس.
كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1840.50 دولاراً.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة، مما جعل المعدن الأصفر أغلى ثمنا بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 20.90 دولاراً للأوقية، وخسر البلاديوم 0.8 في المائة مسجلاً 1428.85 دولاراً.
ونزل البلاتين 0.5 في المائة إلى 950.64 دولاراً، بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.
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