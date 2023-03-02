الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية يشارك في قمة مجموعة الاتصال لحركة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 03:29 مساءً - ​شارك الامين العام المساعد السفير الدكتور/ خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، ممثلاً عن معالي الامين العام في قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز المنعقدة أعمالها اليوم الخميس في العاصمة الأذربيجانية باكو، بحضور قادة حكومات ودول حوالي 70 بلداً، من بينهم رؤساء 5 دول وهي البوسنة والهرسك وتركمانستان واوزبكستان والعراق وليبيا، نواب رؤساء 3 بلدان وهي كوبا والغابون وتانزانيا، رئيسي وزراء الجزائر وكينيا والمسئولين الرفيعي المستوى من البلدان المختلفة، كذلك رؤساء المنظمات الدولية منهم رئيس الدورة الـ77 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة تسابا كوروسي، والامين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، والمدير العام لمنظمة الهجرة الدولية انتونيو فيتورينو، والمديرة العامة لفرع الامم المتحدة في جنيف تاتيانا فالوفايا، والامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي خسرو نوزيري.

وتأتي مشاركة الامين العام المساعد السفير الدكتور/ خالد منزلاوي في قمة باكو للتباحث في القضايا العالمية التي تهم دول الحركة وكمؤشر على الاهمية التي تبديها جامعة الدول العربية للعمل المتعدد الاطراف والتضامن الدولي.