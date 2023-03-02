فلسطين تطالب أمريكا باعتقال دافيد بن تصيون المسؤول عن حرق حوارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 11:23 صباحاً - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإدارة الأمريكية اعتقال الإرهابي “دافيد بن تصيون “، نائب رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، المتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الوزارة أن بن تصيون صاحب الدعوة الأصلية لحرق حوارة ومحوها من الوجود. على حد عبارته.

وقالت الخارجية في بيان صحفي مقتضب، اليوم الخميس، “بدلا من مطالبة الإدارة الأمريكية من نتنياهو الاعتذار عن تصريحات سموتريتش المقززة والإرهابية، وجب على الإدارة الأمريكية اعتقال الصاحب الأصلي لتلك المقولة والمتواجد في أمريكا حاليا للترويج للاستيطان غير الشرعي وغير القانوني على أرض دولة فلسطين المحتلة”.