محمد بن زايد عن المهمة «طاقم 6»: انطلاقة جديدة لطموح الإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 11:23 صباحاً - بعد انطلاق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، كتب الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، على حسابه في تويتر، واصفا هذه الخطوة بأنها “انطلاقة جديدة لطموح دولة الإمارات”.

وقال الشيخ محمد بن زايد: “انطلاقة جديدة لطموح دولة الإمارات يحملها ابنها سلطان النيادي في ثاني مهمة إماراتية لمحطة الفضاء الدولية”.

وأضاف في التغريدة ذاتها: “أدعو الله له بالتوفيق والعودة سالماً إلى أهله وبلده.. فخورون به وبأمثاله من شباب الإمارات الذين يعملون لرفع راية الوطن وتعزيز إسهاماته في خدمة البشرية”.

وأطلقت وكالة ناسا، صباح الخميس، صاروخ سبيس إكس لنقل أحدث طاقمٍ لمحطة الفضاء الدولية من فلوريدا ، وفيه رائدُ الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

جاء ذلك بعد نحو 72 ساعةً من إلغاء المحاولةِ الأولى قبل أقلَ من ثلاث دقائق من موعد الإقلاع بسبب مشكلة في نظام الإطلاق. وينضم رائد الفضاء الإماراتي وآخر روسي إلى رائدي فضاء من ناسا في مهمة علمية مدتها 6 أشهر تغطي تجاربَ مختلفةِ مثل نمو الخلايا البشرية في الفضاء والتحكمِ في المواد القابلة للاحتراق في الجاذبيةِ متناهية الصغر.

المهمة التي تعرف باسم كرو 6، أو الطاقم 6، تمثل سادس فريق في مهمة طويلة الأمد بمحطة الفضاء الدولية تنقله ناسا على متن مركبة لسبيس إكس منذ بدأ مشروع الصواريخ الخاص الذي أسسه إيلون ماسك في إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى المدار في مايو 2020.

وينبغي أن يصل الطاقم المكون من أربعة أفراد إلى محطة الفضاء الدولية، التي تدور على ارتفاع 420 كيلومترا تقريبا من الأرض، بعد حوالي 25 ساعة من الإطلاق أي في وقت مبكر من صباح الجمعة.

كما يتميز الطاقم 6 بضمه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي (41 عاما) وهو الشخص الثاني فقط من بلاده الذي يحلق إلى الفضاء والأول الذي ينطلق من الأراضي الأمريكية ضمن فريق مهمة طويلة الأمد لمحطة الفضاء.

ويجري تشغيل محطة الفضاء الدولية، التي يضاهي طولها ملعبا لكرة القدم وتمثل أكبر جسم من صنع الإنسان في الفضاء، بشكل مستمر منذ أكثر من 20 عاما بواسطة اتحاد تقوده الولايات المتحدة وروسيا ويضم كندا واليابان و11 دولة أوروبية.