الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا ويواصل الانتهاكات الطبية بحق الأسرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 11:23 صباحاً - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، اعتقلت خلالها 15 فلسطينيا كما اقتحمت عددا كبيرا من المنازل، في الوقت الذي تواصل فيه مصلحة السجون الإسرائيلية الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين.

وقالت مؤسسات الأسرى، في بيان صحفي، اليوم، إن قوات الاحتلال داهمت عدة بلدات في مدينة القدس المحتلة، وقامت بترويع ساكنيها والعبث بمحتوياتها قبل أن تقدم على اعتقال كل من: أحمد الطويل، ومصعب زاهدة، وأويس العوري، وسامي أبو غالية، وحسام فرعون، ولؤي رؤوف، وموسى زهران، ومحمد حميدان.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حمد الله خالد صبيح (22 عاما) من بلدة الخضر، ومالك أكرم طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، والشاب نادر إبراهيم محمد عوض، من منطقة “أم لصفة” بمسافر يطا.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أنس وسيف تركمان، من حي السويطات في المدينة، والشابين محسن محمود حمامرة، وعبد الرحيم أحمد شقيقات من بلدة جبع.

وفي السياق ذاته، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن ادارة السجون الإسرائيلية تمعن في انتهاك الأسرى المرضى طبيا، وتستهدفهم بشكل واضح وصريح بتجاهل أوضاعهم الصحية والمماطلة في تقديم العلاج اللازم لهم الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأمراض داخل أجسادهم .

وأوضحت الهيئة في تقرير لها اليوم، انها قامت بتوثيق حالتين مرضيتين يقبعان داخل ما يسمى “عيادة سجن الرملة “ومنها حالة الأسير حسن عودات حامل (21 عاماً) من محافظة أريحا حيث تم اعتقال الأسير بتاريخ 06/02/2023 وأثناء عملية الاعتقال تعرض الأسير من قبل جيش الاحتلال الى إصابة بالكتف واصابة بالقدمين وهو الان يتحرك على كرسي متحرك، ويوجد في احدى قدميه بلاتين يمنع المشي عليها والأخرى موضوعه داخلها الجبس.

وذكرت أنه بعد اعتقاله تم نقله إلى مستشفى “هداسا التلة الفرنسية” ومن ثم الى “هداسا عين كارم” وتم إجراء عدة عمليات له ليقتادوه بعد ذلك إلى عيادة سجن الرملة حيث ما زال يتواجد بداخله وبحاجة الى رعاية صحية حثيثة.

وفيما يتعلق بحالة الأسير أسامة عبد الستار الطويل (23عاماً) من محافظة نابلس والذي تعرض إلى إصابة بمقعدته بعدة رصاصات أثناء عملية اعتقاله وعلى إثرها تم نقله الى “مستشفى بلنسون” لمدة أسبوع وبعد ذلك تم نقل الأسير إلى ما يسمى عيادة “سجن الرملة” حيث ما زال قابعا هناك.

وجددت هيئة الأسرى استمرار كافة الجرائم التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق الاسرى والمعتقلين، معتبرة أنها تتنافى مع كافة المعاهدات والمواثيق الدولية الحقوقية والإنسانية.