إنقاذ 4 فلسطينيين وانتشال جثتين في حادث غرق قارب قبالة السواحل اليونانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 09:29 مساءً - أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية إنقاذ 4 وانتشال جثتين، وبقاء مهاجر في عداد المفقودين، كانوا على متن القارب الذي غرق صباح اليوم الأربعاء، قبالة السواحل اليونانية.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني السفير أحمد الديك، إنه وفقا للمعلومات الرسمية المتوفرة لدى سفارة دولة فلسطين فى اليونان، فإن 27 مهاجرا كانوا على متن القارب، حيث تم إنقاذ ٢٤ منهم، من بينهم 4 فلسطينيين.

وأضاف “الديك” بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن السفارة الفلسطينية تتابع مع السلطات اليونانية المختصة، لمعرفة مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالجثتين اللتين انتشلتا والمفقود، وستعلن عن أي معلومات جديدة بالخصوص.