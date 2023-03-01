الذهب يرتفع لليوم الثالث على التوالي

الذهب يرتفع لليوم الثالث على التواليواصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي مع تراجع الدولار، إلا أن المخاوف من زيادات أسعار الفائدة الأمريكية تسببت في كبح المكاسب.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2ر0 في المائة محققًا 43ر1831 دولار للأونصة.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1ر0 في المائة لتبلغ 90ر1838 دولار، في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر الدولار 1ر0 في المائة.

فيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 8ر0 في المائة إلى 09ر21 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 4ر0 في المائة إلى 89ر955 دولار كما ارتفع البلاديوم اثنان في المائة ليصل إلى 03ر1445 دولار.