الخارجية الفلسطينية تنفي تجنيد لاجئين للقتال إلى جانب روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 12:29 مساءً - نفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنباء عن تجنيد لاجئين فلسطينيين من لبنان للقتال إلى جانب روسيا في الحرب بأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية في تصريح صحفي “تتناقل وسائل الإعلام أخبار عن تجنيد لاجئين فلسطينيين من لبنان، للحرب في أوكرانيا ونؤكد أن هذه الأخبار عارية عن الصحة”.

وشددت الوزارة بأن الشعب الفلسطيني له قضيته وليس طرفا في أي حروب أو نزاعات مع أي طرف.

وأعربت عن أملها في “إيجاد حل سلمي للأحداث الجارية في أوروبا وأن تنعم جميع الشعوب بالأمن والاستقرار والازدهار”.

وأمس الثلاثاء، نقل موقع “ميديا لاين” (The Media Line ) الأمريكي عن مصدر لبناني أن “روسيا تعمل على تجنيد مرتزقة من مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان”.

ووفق بيانات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يستضيف لبنان حوالي 210 آلاف لاجئ فلسطيني بينهم 20 ألفا فروا من سوريا بعد اندلاع الحرب في 2011.