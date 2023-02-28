مقتل شخص وإصابة ابنه فى سوريا جراء انفجار لغم من مخلفات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 10:21 مساءً - لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح، اليوم الثلاثاء جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي "داعش" في منطقة هريبشة بريف دير الزور الجنوبي في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد بدير الزور إنه وصل إلى المشفى رجل يبلغ من العمر 58 عاما متوفيا نتيجة إصابته بشظايا في الصدر والبطن، فيما أصيب ابنه 13 عاما بشظايا في الرأس إثر انفجار لغم، وتم تقديم الإسعافات اللازمة له.

يذكر أن 10 أشخاص كانوا قد لقوا مصرعهم أمس، وأصيب 12 آخرون بجروح في انفجار لغمين من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش في محيط منطقة سلمية بريف حماة الشرقي.