الدولار يتجه صوب أول مكاسب شهرية

الدولار يتجه صوب أول مكاسب شهريةواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه اليوم الثلاثاء، بعد الانخفاض مقابل الجنيه الإسترليني واليورو في اليوم السابق ليعود إلى مسار تسجيل أول مكاسب شهرية له منذ سبتمبر الماضي.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، ارتفع الدولار في الأسابيع القليلة الماضية إثر البيانات الاقتصادية حول زيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيُضطر إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعًا.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى، عند 64ر104 نقطة لكنه يتجه لتحقيق مكاسب في فبراير الجاري بنسبة 6ر2 في المائة، وهي أول زيادة شهرية له منذ سبتمبر الماضي.

ويتوقع المستثمرون الآن أن يصل سعر الفائدة على الأموال الاتحادية إلى ذروته فوق 4ر5 في المائة بحلول سبتمبر المقبل مقارنة مع ذروة كانت متوقعة في بداية الشهر عند نحو 70ر4 بالمائة.

وارتفع الدولار اليوم مقابل الين 44ر0 في المائة إلى 84ر136 نقطة مسجلًا أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، وسجل الين أيضًا أدنى مستوياته في شهرين مقابل اليورو والجنيه الإسترليني.

وواصل الجنيه الإسترليني مكاسبه من الجلسة السابقة مقابل الدولار ليرتفع 2ر0 في المائة إلى 2082ر1 نقطة، حيث ارتفع الجنيه الإسترليني واحدًا في المائة أمس بعدما أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أنهما أبرما اتفاقًا جديدًا بشأن ترتيبات التجارة مع أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واستقر اليورو عند 0611ر1 مقابل الدولار بعد أن ارتفع 6ر0 في المائة في الجلسة السابقة.