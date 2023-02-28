حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 02:24 مساءً - أكدت وسائل إعلام سودانية تدهور الحالة الصحية للرئيس السوداني السابق عمر البشير، خلال وجوده بمحبسه، مضيفة أنه جرى نقله إلى العناية المركزة في حالة صحية خطرة.

وتعرض الرئيس السوداني السابق لأزمات صحية سابقة دفعت إلى إدخاله المستشفى، ففي ديسمبر الماضي أودع العناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة الخرطوم، إثر تدهور حالته الصحية خلال وجوده بمحبسه.

ويُحاكم البشير وعدد من ضباط القوات المسلحة و8 مدنيين أمام محكمة خاصة في مواجهة عدد من الاتهامات.

كان عضو هيئة الاتهام في محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، المعز حضرة، أعلن في تصريحات صحفية، أن المحكمة التي تنظر قضية انقلاب 1989 التي يحاكم فيها البشير وعدد آخر من العناصر، وافقت على طلب لهيئة الاتهام بتحويل أحد المتهمين إلى شاهد ملك، في تطور وصف أنه قد يؤدي إلى تسريع إجراءات القضية التي استمرت نحو عامين.

كما أعلن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، مسؤوليته عن انقلاب 30 يونيو عام 1989، وذلك خلال إدلائه بشهادته أمام المحكمة.