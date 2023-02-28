ارتفاع أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع تراجع مكاسب الدولار الأمريكي، ومع ذلك بقي المعدن النفيس بالقرب من أدنى مستوى خلال شهرين وسط استمرار المخاوف من إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1818.89 دولار للأوقية.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1825.70 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار 0.4 في المائة بعد أن وصل إلى ذروة سبعة أسابيع، مما يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة للمشترين حاملي العملات الأخرى.
وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 هذا الشهر، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين أكثر من سبعة في المائة بعد بيانات أمريكية متتالية أشارت إلى متانة الاقتصاد.
وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، استقرت أسعار الفضة في المعاملات الفورية عند 20.77 دولار للأوقية.
وارتفع البلاتين 3.7 في المائة إلى 942.81 دولار، وزاد البلاديوم 3.7 في المائة إلى 1455.76 دولار.
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