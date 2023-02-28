الشيخ يطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين خلال لقائه المبعوث الأمريكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 11:23 صباحاً - التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية، هادي عمرو، والوفد المرافق له، وذلك في إطار استمرار سلسلة اللقاءات بين القيادة الفلسطينية والإدارة الأمريكية.

وبحث الوزير الشيخ مع المبعوث الأمريكي العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، وخصوصا بشأن يحدث من اعتداءات.

وأعرب الشيخ عن القلق إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون من قتل وحرق للمنازل من قبل الاحتلال والمستوطنين والتي كان آخرها في مدن الضفة الغربية.

وطالب الشيخ خلال اللقاء الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من وحشية وجرائم الاحتلال والمستوطنين.