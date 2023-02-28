الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 11:23 صباحاً - أدان الاتحاد الأوروبي عنف المستوطنين الذي أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة عدة مئات من الفلسطينيين وإحراق منازل ومتاجر وتدمير غير مقبول للممتلكات الخاصة في بلدة حوارة جنوبي نابلس، ليلة الأحد.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يشعر بقلق بالغ إزاء استمرار تصاعد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة، معربا في الوقت نفسه عن إدانة الهجوم الذي أدى لمقتل مستوطنين، وهجوم آخر يوم الإثنين أودى بحياة إسرائيلي آخر.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، اتصل بالسلطات الإسرائيلية والفلسطينية ليلة الأحد، لنقل رسالة مفادها إن العنف والإرهاب يجب أن يتوقف، وأنه يجب حماية جميع المدنيين واتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد.

وأضاف بأنه “يتعين على جميع الأطراف اتخاذ خطوات فورية لإنهاء دورة العنف المميتة هذه، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وضمان المساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة”.

ورحب الاتحاد الأوروبي بالبيان المشترك الصادر يوم الأحد في العقبة بالأردن، والذي اتفق فيه الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني على العمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.

وأثنى الاتحاد الأوروبي على دور الأردن ومصر والولايات المتحدة في تسهيل المحادثات ويدعو الطرفان إلى تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها.