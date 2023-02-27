مؤشر بورصة مسقط يرتفع بنسبة 0.12%
ارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 5.4 نقطة وبنسبة 0.12 في المائة اليوم الإثنين، مغلقاً عند مستوى 4664.65 نقطة مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت 4659.22 نقطة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت مليونين و464 ألفًا و866 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 0.4 في المائة مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و474 ألفًا و665 ريالًا عُمانيًّا.
وأوضح التقرير الصادر عن البورصة اليوم، أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.117 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.56 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 46 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 1.88 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 207 آلاف ريال عُماني أي ما يعادل 8.38 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 160 ألف ريال عُماني وبنسبة 6.50 في المائة.
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