مركز الملك سلمان للإغاثة ينزع خلال أسبوع 882 لغمًا عبر مشروع ”مسام”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 فبراير 2023 08:27 مساءً - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير 2023 من انتزاع 882 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 5 ألغام مضادة للأفراد و195 لغما مضادا للدبابات و681 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة مبتكرة.

ونزع فريق "مسام" 36 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، ونزع 13 ذخيرة غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع 8 ألغام مضادة للدبابات و38 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس، و12 لغما مضادا للدبابات و72 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة.

وفي محافظة مأرب تمكن فريق "مسام" من نزع 58 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الوادي، و150 لغما مضادا للدبابات في مديرية حريب، ولغم واحد مضاد للدبابات في مديرية رغوان، وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة تم نزع 5 ألغام مضادة للأفراد و4 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة مبتكرة.

كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية الوازعية، ونزع 8 ألغام مضادة للدبابات، و82 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع 12 لغما مضادا للدبابات و380 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر فبراير 3.538 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 388 ألفًا و433 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.