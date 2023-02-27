الذهب في أدنى مستوى له خلال شهرين
انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها في شهرين اليوم الإثنين، نتيجة تزايد القلق من أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مزيدًا من إجراءات رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1ر0 في المائة لتصل إلى 51ر1808 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب إلى 1815 دولارًا للأوقية.
من جهة أخرى انخفضت أسعار الفضة في السوق الفورية 9ر0 في المائة لتبلغ 58ر20 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 3ر0 في المائة إلى 94ر906 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 9ر0 في المائة محققًا 96ر1415 دولار للأوقية.
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