مؤشر بورصة مسقط يغلق على ارتفاع
ارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 9.1 نقطة وبنسبة 0.19 في المائة اليوم الأحد، مُغلقاً عند مستوى 4659.22 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4650.16 نقطة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت مليونين و474 ألفًا و665 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 1.8 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و519 ألفًا و667 ريالًا عُمانيًّا.
وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.109 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.53 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 303 آلاف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 12.25 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 114 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 4.61 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 189 ألف ريال عُماني وبنسبة 7.64 في المائة.
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