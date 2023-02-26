شركة تويتر تسرح عشرات الموظفين

شركة تويتر تسرح عشرات الموظفينقررت شركة تويتر، إقالة ما لا يقل عن 50 موظفا يوم أمس السبت، في ما يعد على الأقل الجولة الثامنة من تخفيضات الوظائف، منذ أن تولى ايلون ماسك إدارة الشبكة الاجتماعية في أواخر أكتوبر الماضي.

وحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" اليوم الأحد أشار تقرير يركز على التكنولوجيا في الولايات المتحدة، نقلا عن أشخاص على دراية مباشرة بالموضوع إلى أن "التخفيضات الجديدة في الوظائف أثرت في فرق هندسية متعددة، بما في ذلك تلك التي تدعم تقنية الإعلان، وتطبيق تويتر الرئيسي، بالإضافة إلى البنية التحتية التقنية للحفاظ على تشغيل أنظمة تويتر".

وفي تقرير سابق، أفادت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية بأن نحو 80% من موظفي شركة "تويتر" استقالوا أو تم تسريحهم منذ استحواذ مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك على الشركة.

يذكر أن إيلون ماسك استحوذ على شركة "تويتر" في أواخر أكتوبر الماضي في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار. وكان عدد الموظفين في الشركة نحو 7.5 ألف شخص قبل صفقة الاستحواذ، حسب معطيات "بيزنس إنسايدر".

وفي أوائل نوفمبر، قامت «تويتر» بتسريح حوالي 3700 موظف في إجراء لخفض التكاليف بواسطة إيلون ماسك، الذي استحوذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار.