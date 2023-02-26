وزير الخارجية السعودي يقدم 410 ملايين دولار مساعدات لأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 06:29 مساءً - استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، وزير الخارجية السعودي، الأمير فرحان بن فيصل، في العاصمة كييف، حيث يقوم الأخير بزيارة لأوكرانيا لم يعلن عنها مسبقًا.

وعقب لقائه بالرئيس الأوكراني أعلن وزير الخارجية السعودي، تقديم المملكة 410 ملايين دولار لمساعدة أوكرانيا.

وأكد الأمير بن فرحان، أن بلاده تعمل مع أصدقائها في أوكرانيا على تخفيف آثار الأزمة اقتصاديًا وتبحث معهم فرص استمرار التعاون الاستثماري.

وشدد الوزير السعودي على حرص المملكة على إنهاء الأزمة الأوكرانية الروسية سلميًا.

وقال وزير الخارجية السعودي: "مستمرون مع جميع الأطراف لبحث فرص لتسوية الأزمة الأوكرانية".

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، بوزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا، وذلك على هامش زيارة الأول الرسمية لأوكرانيا.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة مستجدات الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ودعم جميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.

كما تطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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