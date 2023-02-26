رئيس مجلس الوزراء العراقي يستقبل رئيس البرلمان العربي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 04:30 مساءً - استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس البرلمان العربي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي.

وشهد اللقاء البحث في مجمل القضايا العربية والإقليمية، وأبرز التحديات التي تواجه خطط التنمية للشعوب العربية الشقيقة، وسبل تعزيز الروابط الأخوية على المستويات التشريعية والتنفيذية بين العراق والمحيط العربي. وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي أنّ العراق عازم على الاستمرار بنهج التواصل وتقوية عوامل الاستقرار وأسباب الازدهار، ومواجهة التحديات الاقتصادية عبر التكامل والتعاون المتبادَلين مع جميع الأشقاء والأصدقاء.

ومن جانبه، أكد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي التام للعراق على كافة المستويات، وتثمين جهوده الحثيثة في حفظ سيادته وتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، ومؤكداً على أهمية الدعم العربي للعراق في المرحلة الحالية من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، ومشدداً على أن عودة العراق إلى حاضنته العربية تمثل قوة مضافة لمنظومة العمل العربي المشترك.